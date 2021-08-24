Театр Ермоловой готовит пять новых спектаклей после сокращений артистов

Москва, 24 августа. Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков объявил о новых спектаклях в 96-м сезоне. Театр готовит пять постановок.

Звезда «Покровских ворот» выступил перед журналистами и рассказал о премьерах в театре. Заявление Меньшиков сделал после скандала, связанного с массовыми увольнениями артистов театра.

«Лесков, «Леди Макбет Мценского уезда», постановщик — Данил Чащин, художник-постановщик — Максим Обрезков. Этой премьерой мы 18 сентября открываем наш игровой театральный сезон», — заявил Олег Меньшиков.

В ноябре в театре покажут спектакль Олега Долина «Двенадцатая ночь, или все что угодно» по Шекспиру, «Антигону» по Аную в постановке Владимира Киммельмана. Также готовится спектакль по прозе Александра Цыпкина «Идеальный Че», который режиссирует Талгат Баталов. Еще Роман Лыков представит спектакль «Сузуки» по Алексею Шипенко, передает телеканал «360».

Скандал вокруг Театра имени Ермоловой и Олега Меньшикова не стихает несколько недель. Виной тому стали увольнения ряда сотрудников театра, которые последовали в рамках оптимизации работы учреждения в условиях пандемии. Актеры считают, что их отставки незаконны.