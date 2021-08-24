Разработчики нового экраноплана ищут инвестора из РФ, несмотря на интерес иностранцев

Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева хотело бы найти российских инвесторов для строительства многоцелевого морского экраноплана А-050-742D «Чайка-2», несмотря на то, что проектом интересуются за рубежом. Об этом ФАН рассказали в пресс-службе ЦКБ.

Как сообщили разработчики, «Чайка-2» — это средний по размеру экраноплан, его пассажировместимость составляет порядка 100-120 человек. Он может быть выполнен в трех модификациях: как спасательное средство для решения задач МЧС, а также как пассажирский или грузопассажирский транспорт.

«Чайка-2» обладает амфибийностью и способна осуществлять выход на необорудованное побережье, имеющее уклон до пяти градусов. Экраноплан может использоваться в морских прибрежных районах, на крупных озерах и водохранилищах. Кроме того, допускается его эксплуатация в зимнее время года над снежно-ледовыми ровными покрытиями.

В пресс-службе уточнили, что аэродинамика «Чайки-2» отличается от предыдущих моделей отечественных экранопланов — «Орленка», «Луня», «Каспийского монстра». Конструкция нового проекта придает ему устойчивость на высокой скорости.

Экраноплан интересен ряду иностранных заказчиков, но предприятие хотело бы найти партнера на территории России.

В заключение разработчики выразили надежду, что в ближайшие время проект «Чайка-2» сможет перейти на новую стадию — от модели к строительству.

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