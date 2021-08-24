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Разработчики нового экраноплана ищут инвестора из РФ, несмотря на интерес иностранцев
Политика
Разработчики нового экраноплана ищут инвестора из РФ, несмотря на интерес иностранцев
Федеральное агентство новостей  /  Юлия Малькова

Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева хотело бы найти российских инвесторов для строительства многоцелевого морского экраноплана А-050-742D «Чайка-2», несмотря на то, что проектом интересуются за рубежом. Об этом ФАН рассказали в пресс-службе ЦКБ.

Как сообщили разработчики, «Чайка-2» — это средний по размеру экраноплан, его пассажировместимость составляет порядка 100-120 человек. Он может быть выполнен в трех модификациях: как спасательное средство для решения задач МЧС, а также как пассажирский или грузопассажирский транспорт.

«Чайка-2» обладает амфибийностью и способна осуществлять выход на необорудованное побережье, имеющее уклон до пяти градусов. Экраноплан может использоваться в морских прибрежных районах, на крупных озерах и водохранилищах. Кроме того, допускается его эксплуатация в зимнее время года над снежно-ледовыми ровными покрытиями.

В пресс-службе уточнили, что аэродинамика «Чайки-2» отличается от предыдущих моделей отечественных экранопланов — «Орленка», «Луня», «Каспийского монстра». Конструкция нового проекта придает ему устойчивость на высокой скорости.

Экраноплан интересен ряду иностранных заказчиков, но предприятие хотело бы найти партнера на территории России.

В заключение разработчики выразили надежду, что в ближайшие время проект «Чайка-2» сможет перейти на новую стадию — от модели к строительству.

Ранее в руководстве «Белтехэкспорта» рассказали о белорусских новинках на «Армии-2021».

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