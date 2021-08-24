Одна из самых больших в России: кубанский фермер вырастил тыкву весом в 400 кг

Краснодар, 24 августа. Огромную тыкву вырастил кубанский фермер Максим Величко. Ее вес уже достигает 400 кг, а побеги раскинулись на 150 кв метров. ФАН нашел фермера и выяснил подробности.

Сегодня огромная тыква продолжает расти. Каждый день она набирает более 10 кг веса, как говорит сам Максим, что этот сорт способен вырастать большим, главное правильно за ним ухаживать.

«Посадили мы ее в марте месяце, в начале в теплицу, купили специально инкубатор для всходов, им обычно пользуются для цыплят и яиц. Когда семя проснулось, поместили его в горшочек с торфом, далее пересадили в мешок, потом уже выкопали яму, и в том месте, где планировали высадить, завезли навоз. Это было где-то в конце апреля. Сейчас она растет уже пятый месяц получается. У этого сорта есть предрасположенность к гигантизму так скажем, но важно правильно сформировать куст. Убрать конкурентные плоды, чтобы всего один плод остался на корне, тогда есть вероятность, что вырастет гигант», — пояснил Максим Величко.

Как объяснил Максим Величко, многое еще зависит от семян и их потенциала. С годами если одно и то же семя не менять и не освежать, его потенциал сильно упадет.

Максим далеко не первый год занимается фермерским хозяйством, особенно выращиванием бахчевых культур. Можно сказать, что он потомственный фермер.

« Мой дед еще в 1992 году основал хозяйство, через какое то время к нему подключился отец и в 2015 году, после университета я приехал и занялся выращиванием арбузов. Правда у отца немного другое направление — зерновые культуры », — говорит Максим.

Такую огромную тыкву кубанский фермер выращивает не просто так, его цель — победить в фермерском агро-батле, который в ближайшее время пройдет в Ставропольском крае. В прошлом году ИП Величко приняли участие в этом состязании, представив на всеобщее обозрение арбуз весом 48 кг. В этом году Максим надеется занять первое место благодаря огромной тыкве.

instagram.com / @arbuzy_velichko

Ранее ФАН рассказывал, как в рамках Осеннего фестиваля цветов в Ботаническом саду Москвы прошло торжественное вскрытие гигантской тыквы весом 390 килограммов.