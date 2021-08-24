Путин обсудил ситуацию в Афганистане с премьер-министром Индии

Москва, 24 августа. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Российский лидер обсудил с Моди обстановку в Афганистане. Стороны договорились о создании двустороннего канала постоянных консультаций по ситуации в республике, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также индийский премьер поблагодарил Путина за содействие в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее Дмитрий Песков сказал, что США несут ответственность за ситуацию в Афганистане. По словам представителя Кремля, переложить эту ответственность на кого-то другого не выйдет.