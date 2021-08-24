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Очевидцы рассказали подробности избиения пациентки психиатрической больницы в Ярославле
Общество

23 августа получил широкую известность инцидент с избиением жительницы Ярославля. По пути к машине вызванные родственниками санитары скорой психиатрической помощи напали на пациентку и нанесли ей многочисленные удары в область живота и головы.

Жительница Ярославля пригласила в гости родственников, которые заметили ее выраженное депрессивное состояние. Чтобы не подвергать опасности ребенка, они предложили забрать малыша. Мать ответила отказом, после чего у женщины началась паника: она подумала, что у нее хотят отобрать ребенка. Родственники вызвали бригаду скорой психиатрической помощи и участкового. По их словам, в квартиру поднялись два санитара в состоянии алкогольного опьянения. Применять силу к пациентке санитары начали еще в квартире.

Соседка София случайно стала свидетельницей произошедшего. Сначала подумала, что происходит обычная семейная ссора.

«Она [женщина, которую избили — примечание ФАН] вела себя очень буйно, я слышала какой-то грохот. Я слышала, что она кричала «помогите» много раз, много визгов и просто крики», — рассказала она.

Тем не менее, шокированные родственники отпустили женщину с санитарами в лифт. Отчим взял на руки малыша и пешком спустился к карете скорой психиатрической помощи.

«Их действия неправомерны, какой бы ни был человек, так себя вести вообще невозможно. Как избивали, как кричала она, это ужасно, конечно. Таким не место работникам», – делится мнением соседка пострадавшей Галина.

На место происшествия прибыла другая бригада скорой помощи. Они увезли женщину в больницу. Терапевт и невролог заключили, что здоровью пациентки сейчас ничего не угрожает.

Этой историей заинтересовалась прокуратура области. По факту случившегося проводится проверка, подробности устанавливаются.

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