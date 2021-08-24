Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 14:05
14:05
Происшествия
Пятеро террористов ИГ задержали на территории Грузии
14:05
Общество
Эфир: Как Донбасс отреагировал на празднование 30-летия независимости Украины
14:03
Политика
Американские журналисты сообщили о тайной встрече главы ЦРУ и лидера талибов
13:59
Общество
Сильные ливни на Кубани сыграли на руку грибникам, ФАН узнал подробности
13:58
Происшествия
«Угнанный» украинский самолет в Кабуле продали бизнесменам
13:58
Общество
Минтруд назвал регионы России с наибольшим уровнем бедности населения
13:57
Спорт
Бразильская Playboy-модель предложила 600 тыс. долларов за салфетку со слезами Месси
13:56
Политика
Владимир Зеленский учредил День украинской государственности
13:56
Общество
Кристиан Бэйл сыграет проповедника-наркодилера в новом фильме Джея Роуча
13:55
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева чуть не лишилась роскошной квартиры из-за долгов по ипотеке
Все новости

Песков: Правительство РФ контролирует ситуацию с ценами на продукты питания

  /   Обновлено: 24 августа 2021 13:13
Экономика
Песков: Правительство РФ контролирует ситуацию с ценами на продукты питания
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 24 августа. Усилия российского правительства по сдерживанию цен на продукты питания позитивно оцениваются в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский кабинет министров занимается ситуацией с ценами на продовольственном рынке на постоянной основе, подчеркнул Песков в ходе брифинга для представителей прессы.

«Правительство контролирует ситуацию с ценами. И на этот счет есть прямое поручение президента России», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что ввод новых ежемесячных пособий гражданам РФ не планируется, и обратил внимание СМИ на большое количество социальной помощи, уже полученной россиянами от правительства в нынешнем и предшествующих годах.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Песков: Правительство РФ контролирует ситуацию с ценами на продукты питания
песков цены продукты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru