Песков: Правительство РФ контролирует ситуацию с ценами на продукты питания

Москва, 24 августа. Усилия российского правительства по сдерживанию цен на продукты питания позитивно оцениваются в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский кабинет министров занимается ситуацией с ценами на продовольственном рынке на постоянной основе, подчеркнул Песков в ходе брифинга для представителей прессы.

«Правительство контролирует ситуацию с ценами. И на этот счет есть прямое поручение президента России», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что ввод новых ежемесячных пособий гражданам РФ не планируется, и обратил внимание СМИ на большое количество социальной помощи, уже полученной россиянами от правительства в нынешнем и предшествующих годах.