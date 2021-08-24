Командир экипажа из Южной Осетии на танковом биатлоне оценил российский Т-72Б3

Российские танки — лучшие в мире. Эта истина доказана не только неоднократными победами сделанных в России боевых машин на танковом биатлоне в Алабино, но и в реальных боях за Цхинвал. Об этом ФАН заявил командир участвующего в биатлоне экипажа из Южной Осетии, подполковник Вооруженных сил РЮО Теймураз Кубаев.

«Без сложностей никогда не бывает, — ответил Кубаев на вопрос об уровне биатлонной трассы в Алабино. — Однако российские танки доказали, что они самые лучшие в мире. И доказали не только здесь, на биатлоне, но и в боях за Цхинвал».

Как оказалось, Теймураз участвовал в освобождении Южной Осетии от грузинских войск в «Пятидневной войне» в августе 2008 года.

«Мы приехали не только победить, но и показать свою маленькую Родину, — добавил танкист. — За нас сейчас болеют и Южная Осетия, и Северная».

Организация танкового биатлона, проходящего на подмосковном полигоне в рамках VII Армейских международных игр, — выше всяких похвал, отметил собеседник ФАН.

«Встретили нас очень хорошо. Все, что необходимо, — предоставили, всему, чего мы не знали, — обучили. Организация — просто на высшем уровне! — подчеркнул Кубаев. — Было бы еще интереснее, если бы тут участвовало еще больше государств».

В нынешнем году участниками соревнований стали представители 19 стран. Все экипажи, кроме китайских и белорусских, выступают на предоставленных российской стороной танках Т-72Б3. Состязания включают несколько дисциплин: от вождения боевых машин по пересеченной местности до стрельбы штатными боеприпасами.

Соревнования по танковому биатлону продлятся в Алабино до 4 сентября и завершатся финальной эстафетой четырех лучших сборных.