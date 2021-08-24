Блогер объяснил, почему американцы «гоняются» и «охотятся» за русскими мастерами

Москва, 24 августа. Российские мастера из разных сфер услуг набирают все большую популярность среди жителей Соединенных Штатов. Почему так происходит, объяснил американец, переехавший в РФ.

Многие мигранты из России в США начинают заниматься бизнесом. Они открывают клининговые сервисы, салоны красоты и автомастерские. Работа в этих сферах очень ценится жителями страны, рассказал американец, переехавший в Россию,

«То, что жители США стали обращаться к российским мастерам из разных сфер, замечается все чаще», — написал он в блоге «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Блогер рассказал, что лично понял преимущества российской сферы обслуживания после переезда. Главным критерием, по его мнению, является скорость работы. Ярким примером считается сфера красоты, которая в России, в отличие от США, находится на очень высоком уровне, отметил блогер. По его словам, американки «гоняются» за мастерами из РФ с целью получить качественную услугу.

«Даже я заметил, что салоны красоты имеют более высокий уровень обслуживания и качества услуг, по сравнению с американскими. Американки вынуждены тратить на аналогичный маникюр не менее четырех часов, но проблема решается, если найти русского мастера. Поэтому девушки в Америке «охотятся» на работников в сфере красоты из России», — блогер рассказал об этом после того, как его девушка получила услугу мастера по маникюру всего за два часа.

К тому же, русские умельцы берут меньшую плату с целью повысить спрос. В итоге получается, что благодаря им жители США получают все необходимое в короткие сроки и экономят. Поэтому сейчас американцы «всеми руками за» работников из России.

Ранее мигрант из США рассказал, что и американцы, и россияне одинаково любят один натуральный напиток. Им оказалось молоко, которое сочетается со многими блюдами.