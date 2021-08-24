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У летевшего из Москвы в Иркутск самолета произошло ложное срабатывание датчика

  /   Обновлено: 24 августа 2021 13:08
Происшествия
У летевшего из Москвы в Иркутск самолета произошло ложное срабатывание датчика
pixabay.com

Москва, 24 августа. Командир борта на пути из Москвы в Иркутск сообщил о возможной неисправности. По его словам, сработал датчик о разгерметизации. Источник ФАН выяснил, что тревога была ложной.

Пилот уведомил также диспетчера, что намерен снизить высоту. На борту находились 126 пассажиров. Самолет благополучно долетел до Иркутска. По факту воздушного инцидента прокуратура начала проверку.

Рейс выполнялся самолетом марки Boeing. В России за месяц это уже стал шестой случай, когда информация датчика не подтвердилась.

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самолет иркутск датчик
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