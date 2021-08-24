Песков: новых допвыплат гражданам РФ не планируется

Москва, 24 августа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения новых социальных пособий.

Сейчас в России учреждается дополнительная поддержка граждан пенсионного возраста, а также россиян, проходящих военную службу по контракту. Помимо пособий для данных категорий жителей страны, новых пакетов не предвидится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов о новых мерах господдержки населения.

Он также обратил внимание на большое количество выплат, уже реализованных правительством страны. Среди них есть пособия россиянам с детьми в разной конфигурации, что является важным социальным достижением, акцентировал официальный представитель Кремля.