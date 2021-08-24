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Экс-следователь и адвокат из Иваново получили сроки за торговлю материалами дела

  /   Обновлено: 24 августа 2021 13:01
Происшествия
Экс-следователь и адвокат из Иваново получили сроки за торговлю материалами дела
pixabay.com

Иваново, 24 августа. Октябрьский суд приговорил к колонии строгого режима бывшего следователя полиции и его адвоката по делу о взятке в 850 тыс. рублей.

Фигуранты пытались фальсифицировать доказательства по уголовному делу о тяжком преступлении. Следователь за «вознаграждение» согласился через адвоката передать одному из подозреваемых копии материалов дела и личные данные свидетелей.

Оперативники задержали злоумышленника при передаче денежных средств. Он получил 7,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 4,25 млн рублей, его подельник — 6 лет.

Тем временем суд в Петербурге продлил срок задержания попавшемуся за взятку технологу зоопарка.

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иваново взятка дело
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