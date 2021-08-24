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Концерны смогут не ставить систему экстренного реагирования на авто в 2021 году
Экономика
Концерны смогут не ставить систему экстренного реагирования на авто в 2021 году
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 24 августа. Нехватка полупроводников стала причиной нового решения Евразийской экономической комиссии по системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Производители автомобилей, которые столкнулись с проблемой дефицита микрочипов, могут пока что не ставить на машины систему экстренного реагирования при авариях или «ЭРА-ГЛОНАСС». Отсрочить процедуру смогут компании до следующего года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Соответствующее распоряжение касается автомобильного рынка России и рынков других государств, входящих в Евразийский экономический союз. Тем не менее, после начала 2022 года государство займется доустановкой необходимого оборудования.

Коллегия ЕЭК ранее проголосовала за допущение такой возможности, по которой автомобилестроительные компании смогут не устанавливать на модели «ЭРА-ГЛОНАСС». Решение, однако, не распространяется на авто для перевозки опасных грузов и машины, предназначенные для транспортировки детей.

Послабление принимается в связи с тем, что многие игроки рынка столкнулись с трудностями из-за нехватки различных комплектующих. Представители Минпромторга России заявили, что поддерживают решение, так как останавливать конвейер нельзя, чтобы не возник дефицит предложения у дилеров.

Автоэксперты считают, что в осенний сезон на рынок авто РФ может прийти новая волна роста цен. По мнению дилеров автомобильной продукции, ценовой рост останется в коридоре 2-5%.

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эра-глонасс дефицит микрочипов система экстренного реагирования
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