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Disney выпустит сериал «Наутилус» по мотивам романа Жюля Верна
Общество
Disney выпустит сериал «Наутилус» по мотивам романа Жюля Верна
Prt Scr youtube.com

Лос-Анджелес, 24 августа. Корпорация Disney готовит новый проект, основанный на романе Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Студия снимет игровой сериал под названием «Наутилус».

Проект расскажет предысторию капитана Немо и его подводной лодки. По сюжету герой, оказавшийся в плену у Ост-Индской компании, готовится отомстить людям, отнявшим у него все. Параллельно персонаж начинает открывать волшебные подводные миры вместе с командой.

Всего в сериал войдут десять эпизодов. Съемки «Наутилуса» должны стартовать в начале 2022 года, передает The Hollywood Reporter.

Ранее студия Disney подписала контракт с Эммой Стоун на съемки сиквела «Круэллы». Хотя премьера первого фильма состоялась всего около трех месяцев назад, компания уже готовится к работе над продолжением.

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