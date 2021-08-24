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Ростех показал на выставке «Армия-2021» арктический бронетранспортер

  /   Обновлено: 24 августа 2021 12:54
Армия
Ростех показал на выставке «Армия-2021» арктический бронетранспортер
Федеральное агентство новостей  /  Альгис Микульскис

Москва, 24 августа. Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) представил на выставке военно-технического форума «Армия-2021» бронетранспортер БТ-ЗФ, способный действовать в Арктике.

Директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев в беседе с РИА Новости рассказал, что БТ-3Ф сохранил высокий уровень защищенности и мобильности, однако получил способность действовать даже в арктических условиях. Запас хода двигателя бронетранспортера составляет 600 километров, машина также обладает амфибийными свойствами и за счет габаритов ее можно транспортировать вертолетом Ми-26 на внешней подвеске. В зависимости от комплектации машина может вместить 15 пассажиров или дополнительное оборудование для разведки.

Бронетранспортер также оснастили тепловизорами и боевым модулем с лазерным дальномером. В Арктике БТР сможет перевозить морпехов и спецназ. В исключительных случаях он также сможет играть роль медицинской машины и тактического командного пункта, за счет утепленного корпуса, который поддерживает внутри комфортную для экипажа температуру, даже если за бортом -50 градусов. Проходимость машины была повышена за счет спец гусениц с пониженным давлением на грунт.

Оснащение армии спецтехникой, способной действовать даже в условиях Крайнего Севера, продолжается в рамках развития военной и экономической инфраструктуры Арктики. Как пишет издание Infox, в Арктике производятся свыше 10 процентов ВВП страны, и, по последним данным Минпромторга, регион имеет стратегическое значение для экономики РФ и нацбезопасности.

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арктика ростех армия-2021
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