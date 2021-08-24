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Медиагруппа «Патриот» и «Медиазавод» объявили о начале официального сотрудничества
Общество
Медиагруппа «Патриот» и «Медиазавод» объявили о начале официального сотрудничества
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 24 августа. Информационное агентство «Медиазавод» и Медигруппа «Патриот» объявили о начале сотрудничества, в рамках которого запланирован обмен эксклюзивным контентом.

«Медиазавод» оперативно рассказывает о самых значимых событиях в общественно-политической жизни Южного Урала. Издание ставит перед собой высокий цели для обеспечения читателей важной и проверенной информацией, рассказал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

«Мы — больше, чем очередное городское сообщество. Мы информируем, наблюдаем, обсуждаем и анализируем», — отметил главный редактор «Медиазавода» Александр Олексюк.

В рамках сотрудничества издания намерены осуществлять обмен контентом. Медиагруппа «Патриот» и «Медиазавод» также будут оказывать совместную информационную поддержку масштабным российским мероприятиям.

Медиахолдинг «Патриот» сотрудничает с изданиями по всей России. Недавно новым партнером медиагруппы стал «Мурманский вестник», который освещает политику, культуру и экономику Мурманской области.

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