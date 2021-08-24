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Песков заявил, что семьи российских дипломатов были заранее эвакуированы из Афганистана

  /   Обновлено: 24 августа 2021 13:02
Политика
Песков заявил, что семьи российских дипломатов были заранее эвакуированы из Афганистана
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 24 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ситуации с эвакуацией семей российских дипломатов из Афганистана.

Члены семей сотрудников посольства России в Кабуле были вывезены из республики заранее, пояснил пресс-секретарь. Также он добавил, что Соединенные Штаты Америки несут ответственность за происходящее в регионе. Власти США не смогут переложить этот груз на другие государства, подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь лидера РФ рассказал об обеспокоенности Москвы из-за событий в Афганистане. Дмитрий Песков заявил, что российская сторона следит за развитием ситуации.

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