Песков заявил, что семьи российских дипломатов были заранее эвакуированы из Афганистана

Москва, 24 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ситуации с эвакуацией семей российских дипломатов из Афганистана.

Члены семей сотрудников посольства России в Кабуле были вывезены из республики заранее, пояснил пресс-секретарь. Также он добавил, что Соединенные Штаты Америки несут ответственность за происходящее в регионе. Власти США не смогут переложить этот груз на другие государства, подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь лидера РФ рассказал об обеспокоенности Москвы из-за событий в Афганистане. Дмитрий Песков заявил, что российская сторона следит за развитием ситуации.