Водитель экскаватора во время работы нашел скелет человека в центре Саратова

Саратов, 24 августа. Человеческие кости обнаружили на глубине двух метров. Страшную находку сделал водитель экскаватора во время земляных работ на улице Шевченко.

Инцидент произошел в Октябрьском районе. По данным следователей, накануне днем во время проведения строительных работ экскаваторщик нашел в котловане останки человека. Мужчина тут же сообщил об этом полицейским.

В настоящее время устанавливаются личность и причина смерти человека. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Похожий случай произошел накануне в Алтайском крае. Рабочие обнаружили человеческие останки во время работ для прокладки кабеля. Кости лежали в земле на территории бывшего административного здания.