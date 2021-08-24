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Водитель экскаватора во время работы нашел скелет человека в центре Саратова

  /   Обновлено: 24 августа 2021 12:51
Происшествия
Водитель экскаватора во время работы нашел скелет человека в центре Саратова
pixabay.com  /  elianemey

Саратов, 24 августа. Человеческие кости обнаружили на глубине двух метров. Страшную находку сделал водитель экскаватора во время земляных работ на улице Шевченко.

Инцидент произошел в Октябрьском районе. По данным следователей, накануне днем во время проведения строительных работ экскаваторщик нашел в котловане останки человека. Мужчина тут же сообщил об этом полицейским.

В настоящее время устанавливаются личность и причина смерти человека. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Похожий случай произошел накануне в Алтайском крае. Рабочие обнаружили человеческие останки во время работ для прокладки кабеля. Кости лежали в земле на территории бывшего административного здания.

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