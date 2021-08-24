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Детские йогурты оказались вредными для организма из-за большого количества сахара

  /   Обновлено: 24 августа 2021 12:48
Общество
Детские йогурты оказались вредными для организма из-за большого количества сахара
pixabay.com  /  Einladung_zum_Essen

Москва, 24 августа. Большая часть йогуртов для детей содержит большое количество сахара. Это наносит серьезный вред организму, заявила компания Action for Sugar.

Согласно данным ученых, практически 95% детских молочных продуктов содержат нездоровый уровень сахара. В связи с этим их рекомендовано запретить к употреблению.

Ученые провели анализ 100 самых популярных детских йогуртов. В конечном итоге в худшей из проб было найдено 20,6 граммов сахара на 100 грамм продукта. При этом только 5% образцов соответствовали всем требованиям, пишет Daily Mail.

Недавно стало известно, что регулярное вставание со стула и разминка могут поспособствовать в борьбе с сахарным диабетом второго типа. Активность может улучшить состояние здоровья в целом.

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исследование сахар йогурт
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