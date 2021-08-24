Эфир: Самые грибные места Северо-Запада России

Во вторник, 24 августа, с 15:00 Медиагруппа «Патриот» проводит пресс-конференцию, посвященную самым грибным местам Северо-Запада России.

Вот уже две недели в социальных сетях Рунета появляются сообщения о неисчислимом количестве грибов, растущих в лесах Карелии и Ленинградской области. Белые, опята, подберезовики — весь традиционный набор появился в лесах сразу после окончания засухи. Но есть у нас и территории, не охваченные грибами.

Где и какие грибы можно сегодня собрать на Северо-Западе России? Где узнать самые актуальные рецепты приготовления блюд из грибов? Как обманывают грибников ложные грибы? Выкручивать или срезать — кто ответит на этот вопрос убедительно? Как спастись от комаров и мошкары?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» отвечает активист популярнейшей группы «ВКонтакте» «Грибы Ленинградской области, России и зарубежья» Екатерина Аксенова.