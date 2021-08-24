Главврач психбольницы в Бурятии рассказал об условиях содержания сбежавших осужденных

Улан-Удэ, 24 августа. Главный врач ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер» в Бурятии Виталий Гриф рассказал корреспонденту «Лайфа», как устроена жизнь пациентов в отделении, откуда 21 августа сбежали семь осужденных мужчин. Там они находились на лечении в специальном отделении.

«Криминальные нравы зачастую сотрудники вынуждены пресекать. Например, употребление психоактивных веществ. Самое безобидное — приготовление чифира. Персонал постоянно находится в состоянии бдительности», — рассказал Гриф.

Медик отметил, что охрана для таких пациентов не предполагается, но в штат подбирают несудимых и крепких мужчин, которые могли бы проследить за порядком и обеспечить безопасность в отделении. По словам врача, пациенты могут пользоваться телефонами и часами, получать газеты и покупать продукты. Также, несмотря на запрет курения в медучреждениях, пациентов выводят на прогулку до семи раз в день, чтобы они могли постоять на улице с сигаретой.

«Это первый случай такой, тут нужен анализ. Я сам выезжал аж два раза на место. Но у меня есть свое ощущение этой ситуации. Многие СМИ пишут вырванную из контекста информацию о том, что в отделении обеспечен демократичный режим... И принимай как хочешь... Будто у нас полный бардак тут, но это не так», — объясняет главврач ситуацию с побегом.

Врач сообщил, что у охранников и сотрудников ЧОПа есть кнопка для вызова группы быстрого реагирования, а медперсонал знает, что больные в этом отделении могут нанести повреждения, поэтому они проходят подготовку и получают надбавку за вредность.

Напомним, 21 августа после прогулки семь заключенных, которые находились в медучреждении на принудительном лечении, ранили санитара, выломали решетку и спрыгнули со второго этажа. Их удалось задержать через два часа.

Ранее сообщалось, что медики выяснили, какие обыденные вещи наносят вред мозгу.