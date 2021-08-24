Эфир: Амнистию от «Талибана» и сражение в Панджшерском ущелье обсуждают в «Патриоте»

Лидеры запрещенного на территории Российской Федерации исламистского движения «Талибан»1 организовали управленческий совет Афганистана, состоящий из 12 человек. В него вошли некоторые члены правительства Ашрафа Гани. Также талибы ввели амнистию относительно своих политических противников.

На сегодняшний день единственной территорией в Афганистане, которую не захватил «Талибан», является провинция Панджшер. Там под предводительством Ахмада Масуда — сына бывшего известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда — и бывшего вице-президента Амрулла Салех сконцентрировалось сопротивление новому режиму талибов.

Последние дали сторонникам Масуда четыре часа, чтобы те сложили оружие в Панджшерском ущелье.

Насколько можно верить заявлениям «Талибана» об амнистии на фоне сообщений о расправах над женщинами и полицейскими?

Удержат ли провинцию Панджшер Масуд и Салех?

Кто и как будет решать проблему афганских беженцев?

На эти и другие вопросы в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечают представитель Краснодарской краевой общественной организации «Культурный центр афганской молодежи» Саид Хосан Бахир и политолог, соучредитель и генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков.

1 Организация запрещена на территории РФ.