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Ростовское УФАС остановило покупку уличных туалетов по цене квартир
Общество
Ростовское УФАС остановило покупку уличных туалетов по цене квартир
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Наталья Полякова

Ростов-на-Дону, 24 августа. Ростовское управление федеральной антимонопольной службы остановило покупку 10 модульных уличных туалетов за 29 млн рублей. Причиной стала жалоба Санкт-Петербургской компании «Пиксар», которую не допустили к конкурсу.

Идея городских властей установить на улицах донской столицы туалеты по цене квартир появилась достаточно давно. В конце июля текущего года управление благоустройства города объявило аукцион, по условиям которого подрядчик должен был установить в Ростове-на-Дону 10 туалетов, оснащенных терминалами оплаты, системой видеонаблюдения и пандусами для людей с ограниченными возможностями.

Сами торги прошли 5 августа, об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте госзакупок. Согласно открытой информации, опять же, опубликованной на госзакупках, к торгам была допущена одна заявка от питерского предпринимателя, хотя на контракт претендовала и вторая фирма из северной столицы. 

Получив жалобу о недопущении к торгам, ростовское УФАС остановило закупку дорогостоящих уборных и решило рассмотреть дело по существу, пообещав огласить итоги 25 августа. 

Ранее ФАН сообщал, что государственный концерн «Росэнергоатом» ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации нового пункта захоронения отходов Ростовской АЭС. Новый комплекс разместится в Дубовском районе Ростовской области, недалеко от поселения Жуковский.

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