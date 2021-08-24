Главный тренер «Зенита» Семак нашел причину высоких зарплат в РПЛ

Санкт-Петербург, 24 августа. Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что высокие заработные платы отечественных футболистов связаны с лимитом на легионеров.

Специалист считает, что лимит на легионеров введен для того, чтобы россияне получали большие оклады. На данный момент в российском футболе действует система 8+17, передает телеканал «360». Сергей Семак в интервью РБК признался, что лимит — главная проблема столь высоких жалований российских футболистов.

«Если сравнивать со средними европейскими зарплатами, то, конечно, зарплата [в РПЛ] завышена в соотношении с качеством игрока. Так происходит во многих странах, где есть лимит, где есть определенные ограничения. Так было и в Китае, где местным игрокам платили большие деньги, так же и в России», — заявил Семак.

Ранее бывший защитник петербургского «Зенита» Алексей Игонин рассказал, может ли отмена лимита в РПЛ на легионеров дать пользу. По его словам, в 2008 году сборная России выступила на Евро куда лучше, чем в 2020-м, хотя на данный момент в российском футболе на поле могут выходить лишь восемь иностранных игроков, а тогда вообще не было никаких ограничений.