Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 12:32
12:31
Происшествия
Шестимесячная девочка погибла в Крыму по недосмотру родителей
12:30
Армия
Безопасность на форуме «Армия‑2021» в Подмосковье обеспечивают 500 росгвардейцев
12:27
Спорт
Президент «Баварии» Румменигге не видит смысла в покупке Роналду
12:23
Спорт
Главный тренер «Зенита» Семак нашел причину высоких зарплат в РПЛ
12:22
Общество
Более 40 фильмов выйдут на Netflix до конца 2021 года
12:21
Происшествия
Мосгорсуд поддержал постановление о продлении ареста для адвоката Захарченко
12:20
Общество
Глава ростовского УМВД по вопросам миграции умер от коронавируса
12:20
Экономика
Югра вошла в топ-10 по уровню развития государственно-частного партнерства
12:19
Общество
Трассу Москва — Санкт-Петербург подготовят для беспилотных перевозок к 2024 году
12:17
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 24 августа, праздники, факты, люди
Все новости

Главный тренер «Зенита» Семак нашел причину высоких зарплат в РПЛ
Спорт
Главный тренер «Зенита» Семак нашел причину высоких зарплат в РПЛ
vk.com  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 24 августа. Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что высокие заработные платы отечественных футболистов связаны с лимитом на легионеров.

Специалист считает, что лимит на легионеров введен для того, чтобы россияне получали большие оклады. На данный момент в российском футболе действует система 8+17, передает телеканал «360». Сергей Семак в интервью РБК признался, что лимит — главная проблема столь высоких жалований российских футболистов.

«Если сравнивать со средними европейскими зарплатами, то, конечно, зарплата [в РПЛ] завышена в соотношении с качеством игрока. Так происходит во многих странах, где есть лимит, где есть определенные ограничения. Так было и в Китае, где местным игрокам платили большие деньги, так же и в России», — заявил Семак.

Ранее бывший защитник петербургского «Зенита» Алексей Игонин рассказал, может ли отмена лимита в РПЛ на легионеров дать пользу. По его словам, в 2008 году сборная России выступила на Евро куда лучше, чем в 2020-м, хотя на данный момент в российском футболе на поле могут выходить лишь восемь иностранных игроков, а тогда вообще не было никаких ограничений.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Главный тренер «Зенита» Семак нашел причину высоких зарплат в РПЛ
футбол Зенит лимит семак рпл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru