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Косметолог развеяла мифы о волшебных свойствах массажа лица
Общество
Косметолог развеяла мифы о волшебных свойствах массажа лица
freepik.com  /  Designed by Freepik

Сейчас в TikTok и Instagram набирают популярность блогеры, которые показывают, как с помощью массажа лица на дому можно сделать себе выразительные скулы и пухлые губы. Такой контент симпатизирует девочкам, у которых нет лишних 15 тысяч рублей на волшебный укол косметолога.

Насколько такой массаж безопасен? Возможно ли с помощью него преобразить лицо так, чтобы оно выглядело как после похода к косметологу? На эти вопросы ФАН ответила врач Татьяна Егорова.

«Все эти преображения сделать с помощью массажа лица просто невозможно. Даже если мы улучшим кровообращение в губах, они лишь на время станут чуть пухлее, затем вернутся в изначальное состояние. А скулы вообще таким образом увеличить нельзя», — рассказала ФАН косметолог.

Косметолог развеяла мифы о волшебных свойствах массажа лица
pexels.com  / Andrea Piacquadio

Специалистка отметила, что массаж лица на дому — безопасная процедура, если делать ее чистыми руками по чистому лицу.

«Массаж лица улучшает кровообращение, таким образом происходит питание тканей, также он помогает сохранить тонус», — добавила Егорова.

Если вы хотите добиться пухлых губ и выраженных скул, то в этом могут помочь только уколы красоты, подчеркнула косметолог. Все, что вы видите в зеркале после массирования скул и губ, — временно. Этот результат не останется с вами на недели и месяцы, даже курс массажа у специалиста не может гарантировать результат как после уколов.

Ранее дерматолог Эмека Окороча предупредила, что пренебрежение гигиеническими процедурами, в том числе ежедневным душем, грозит обострением болезней кожи. Отказ от ежедневного душа может негативно сказаться на состоянии кожи.

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