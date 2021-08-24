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Более 40 фильмов выйдут на Netflix до конца 2021 года
Общество
Более 40 фильмов выйдут на Netflix до конца 2021 года
pixabay.com

Вашингтон, 24 августа. Стриминговый сервис Netflix выпустит до конца года более 40 кинопроектов. У большинства фильмов есть конкретная дата выхода.

В сентябре зрители смогут увидеть биографическую драму «Сколько стоит жизнь?» о последствиях террористического акта 11 сентября, боевик «Кейт» и фэнтезийную драму «Скворец». В следующие два осенних месяца компания покажет «Виновного» (1 октября), «Армию воров» (29 октября), «Тем больнее падать» (3 ноября), «В синяках» (24 ноября), пишет Deadline.

В декабре ожидается выход драмы с Бенедиктом Камбербэтчем «Сила собаки», а также картины режиссера Паоло Соррентино «Рука бога». А под конец года готовится премьера фильма с участием Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип «Не смотри вверх».

У Netflix работа кипит: каждый год сервис выпускает несколько десятков картин. Недавно платформа заключила многолетнюю сделку с главным сценаристом «Ведьмака» Лорен Шмидт. Шоураннер будет работать и над другими проектами сервиса.

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