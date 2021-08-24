Более 40 фильмов выйдут на Netflix до конца 2021 года

Вашингтон, 24 августа. Стриминговый сервис Netflix выпустит до конца года более 40 кинопроектов. У большинства фильмов есть конкретная дата выхода.

В сентябре зрители смогут увидеть биографическую драму «Сколько стоит жизнь?» о последствиях террористического акта 11 сентября, боевик «Кейт» и фэнтезийную драму «Скворец». В следующие два осенних месяца компания покажет «Виновного» (1 октября), «Армию воров» (29 октября), «Тем больнее падать» (3 ноября), «В синяках» (24 ноября), пишет Deadline.

В декабре ожидается выход драмы с Бенедиктом Камбербэтчем «Сила собаки», а также картины режиссера Паоло Соррентино «Рука бога». А под конец года готовится премьера фильма с участием Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип «Не смотри вверх».

У Netflix работа кипит: каждый год сервис выпускает несколько десятков картин. Недавно платформа заключила многолетнюю сделку с главным сценаристом «Ведьмака» Лорен Шмидт. Шоураннер будет работать и над другими проектами сервиса.