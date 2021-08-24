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Шойгу обсудил военно-техническое сотрудничество с министром обороны Египта
Армия
Шойгу обсудил военно-техническое сотрудничество с министром обороны Египта
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 24 августа. Руководитель российского военного ведомства Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны и военной промышленности Египта Ахмедом Заки.

Встреча генерала армии Шойгу и генерал-полковника Заки состоялась в Москве и была посвящена вопросам военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Египет для нас надёжный партнёр в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Прежде всего, хотелось бы обсудить с вами актуальные вопросы российско-египетского военного сотрудничества и дальнейшие совместные шаги», — приводят слова российского министра обороны представители пресс-службы МО РФ.

Ранее сообщалось о переговорах Шойгу с замминистра обороны королевства Саудовской Аравии принцем Xаледом бин Салманом Аль Саудом, встреча состоялась на полях военно-технического форума «Армия-2021».

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий уличил страны Запада в попытках вести «ментальную войну» против России, об этом информировал «Царьград».

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