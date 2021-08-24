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Трассу Москва — Санкт-Петербург подготовят для беспилотных перевозок к 2024 году
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Трассу Москва — Санкт-Петербург подготовят для беспилотных перевозок к 2024 году

  /   Обновлено: 24 августа 2021 12:26
Общество
Трассу Москва — Санкт-Петербург подготовят для беспилотных перевозок к 2024 году
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 24 августа. Первые грузовые беспилотные перевозки по трассе Москва — Санкт-Петербург можно будет совершить уже в 2024 году, заявил министр транспорта России Виталий Савельев.

Автодорога М-11 под названием «Нева» является важным инфраструктурным проектом России. Она соединяет Москву и Санкт-Петербург, а также проходит по территориям шести субъектов, добавил министр.

По его словам, со строительством данной трассы связан проект «Беспилотные логистические коридоры». Он направлен на создание и организацию к концу 2024 года беспилотных грузовых перевозок между Москвой и Санкт-Петербургом, объяснил Савельев.

Нижегородские власти активно занимаются строительством трассы М-12. Не так давно губернатор области Глеб Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о ее статусе. Планируемая дорога будет соединять столицу страны, Казань и Екатеринбург.

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трасса савельев Москва — Санкт-Петербург
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