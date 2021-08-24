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Выход россиян в открытый космос состоится 3 и 9 сентября

  /   Обновлено: 24 августа 2021 12:24
Общество
Выход россиян в открытый космос состоится 3 и 9 сентября
Олег Котов  /  из личного архива

Москва, 24 августа. Роскосмос озвучил даты выхода россиян в открытое космическое пространство.

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров отправятся в космос на сутки позже, чем планировалось. Перенос обусловлен просьбой американских партнеров в рамках программы Международной космической станции. Изначально предполагалось, что Новицкий и Дубров покинут пределы МКС 2 и 8 сентября.

Роскосмос может отправить на орбиту еще двух туристов. Скорее всего, их имена озвучат в октябре в ходе астронавтического конгресса. Мероприятие пройдет в ОАЭ.

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