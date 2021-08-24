РФС опубликовал итоги заседания представителей клубов РПЛ

Москва, 24 августа. Российский футбольный союз выступил с заявлением по поводу возможных реформ в Российской премьер-лиге.

Члены делегаций российских команд обсудили возможную реструктуризацию отечественных футбольных соревнований, также РФС хотел услышать мнение клубов по поводу изменения лимита на иностранных игроков. Нидерландская компания Hypercube готова лично пообщаться с руководством каждой команды, выступающей в Российской премьер-лиге, на предмет предлагаемых ими реформ, передает RT. РФС на своем сайте отмечает, что комитет хочет добиться результатов в реформах путем дискуссий с клубами РПЛ.

«Голосование клубов РПЛ состоится на общем собрании 31 августа. После этого позиция клубов будет направлена на рассмотрение исполкома РФС. Решение о формате соревнований закрепляется исполкомом. Потенциальные изменения лимита на легионеров в дальнейшем утверждаются министерством спорта», — приводятся слова в заявлении на сайте департамента.

Ранее президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов подверг жесткой критике предложение руководителей «Зенита» о выкупе легионерских мест. Глава «шмелей» считает, что тогда все клубы среднего уровня будут отдавать свои места топ-командам России.