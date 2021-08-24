СК проводит расследование дела об исчезновении восьми детей в Тюмени

Тюмень, 24 августа. Сотрудники СК ведут расследование по факту исчезновения восьми детей в Тюмени. Один из случаев произошел более 20 лет назад.

Несколько трупов несовершеннолетних позднее были найдены. На телах зафиксированы признаки насильственной смерти.

Недавно в области произошел резонансный случай — исчезла девятилетняя девочка. Ее труп был обнаружен на побережье озера Оброчного. Убийца замотал тело в несколько десятков мусорных пакетов. Местные жители сделали стихийный мемориал в память о ребенке. Его посетил дядя погибшей. В тот момент мужчине стало резко плохо и он скончался.