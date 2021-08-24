Казахстанские правоохранители экстрадировали в Россию обвиняемого в коррупции таможенника

Нур-Султан, 24 августа. Сотрудники МВД и ФСБ в Казахстане задержали главного инспектора Уссурийской таможни за получение крупной взятки. Его экстрадировали по запросу российской Генпрокуратуры.

Согласно данным следствия, размер полученной взятки составил около полумиллиона рублей. В отношении Игоря Л. было возбуждено уголовное дело. Таможенника по решению суда отправили под домашний арест, из-под которого он сбежал и скрылся за границей.

После этого фигурант был объявлен в международный розыск. В данный момент злоумышленник экстрадирован в Россию по запросу Генпрокуратуры страны. В ближайшее время он будет этапирован в следственный изолятор Хабаровска.

Городской суд отказался удовлетворить ходатайство бывшего замглавы Чебаркуля. Виновный в получении взяток пытался добиться смягчения меры наказания.