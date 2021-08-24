Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 12:31
12:30
Армия
Безопасность на форуме «Армия‑2021» в Подмосковье обеспечивают 500 росгвардейцев
12:27
Спорт
Президент «Баварии» Румменигге не видит смысла в покупке Роналду
12:23
Спорт
Главный тренер «Зенита» Семак нашел причину высоких зарплат в РПЛ
12:22
Общество
Более 40 фильмов выйдут на Netflix до конца 2021 года
12:21
Происшествия
Мосгорсуд поддержал постановление о продлении ареста для адвоката Захарченко
12:20
Общество
Глава ростовского УМВД по вопросам миграции умер от коронавируса
12:20
Экономика
Югра вошла в топ-10 по уровню развития государственно-частного партнерства
12:19
Общество
Трассу Москва — Санкт-Петербург подготовят для беспилотных перевозок к 2024 году
12:17
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 24 августа, праздники, факты, люди
12:15
Армия
Шойгу обсудил военно-техническое сотрудничество с министром обороны Египта
Все новости

Казахстанские правоохранители экстрадировали в Россию обвиняемого в коррупции таможенника
Происшествия
Казахстанские правоохранители экстрадировали в Россию обвиняемого в коррупции таможенника
Федеральное агентство новостей

Нур-Султан, 24 августа. Сотрудники МВД и ФСБ в Казахстане задержали главного инспектора Уссурийской таможни за получение крупной взятки. Его экстрадировали по запросу российской Генпрокуратуры.

Согласно данным следствия, размер полученной взятки составил около полумиллиона рублей. В отношении Игоря Л. было возбуждено уголовное дело. Таможенника по решению суда отправили под домашний арест, из-под которого он сбежал и скрылся за границей.

После этого фигурант был объявлен в международный розыск. В данный момент злоумышленник экстрадирован в Россию по запросу Генпрокуратуры страны. В ближайшее время он будет этапирован в следственный изолятор Хабаровска.

Городской суд отказался удовлетворить ходатайство бывшего замглавы Чебаркуля. Виновный в получении взяток пытался добиться смягчения меры наказания.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Казахстанские правоохранители экстрадировали в Россию обвиняемого в коррупции таможенника
Казахстан коррупция задержание взятка экстрадиция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru