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Жюри фестиваля «Короче» объявило победителей
Общество
Жюри фестиваля «Короче» объявило победителей
prt scr korochekino.ru

Калининград, 24 августа. Названы победители фестиваля короткометражного кино «Короче», прошедшего в Калининграде. Главную награду присудили ленте режиссера Сергея Филатова.

Жюри удостоило приза за лучший фильм ленту «Как разжечь потухший огонь». Главным героем короткометражки Филатова стал инженер, придумавший специальное устройство для возврата возлюбленной. В фильме снялись Кирилл Фролов и Аглая Тарасова.

«По поводу этого приза у жюри было полное единодушие», — отметил председатель жюри, продюсер, глава студии «Профит» Игорь Толстунов.

Кроме того, наград фестиваля «Короче» удостоились Антон Филипенко, получивший приз за лучшую режиссуру с фильмом «Fлюгер», и Анастасия Завадская за сценарий к комедии «Инопланетяне среди нас. Леонардо». Награду за лучшую операторскую работу присудили Антону Дорушенкову за фильм «Авако», а приз за анимационную короткометражку получил «Боксбалет» Антона Дьякова, передает ТАСС.

Фестиваль «Короче» проходил в Калининграде с 20 по 22 августа. Мероприятие организовали с соблюдением всех требований безопасности.

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фестиваль короче короткометражки
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