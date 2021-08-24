Жюри фестиваля «Короче» объявило победителей

Калининград, 24 августа. Названы победители фестиваля короткометражного кино «Короче», прошедшего в Калининграде. Главную награду присудили ленте режиссера Сергея Филатова.

Жюри удостоило приза за лучший фильм ленту «Как разжечь потухший огонь». Главным героем короткометражки Филатова стал инженер, придумавший специальное устройство для возврата возлюбленной. В фильме снялись Кирилл Фролов и Аглая Тарасова.

«По поводу этого приза у жюри было полное единодушие», — отметил председатель жюри, продюсер, глава студии «Профит» Игорь Толстунов.

Кроме того, наград фестиваля «Короче» удостоились Антон Филипенко, получивший приз за лучшую режиссуру с фильмом «Fлюгер», и Анастасия Завадская за сценарий к комедии «Инопланетяне среди нас. Леонардо». Награду за лучшую операторскую работу присудили Антону Дорушенкову за фильм «Авако», а приз за анимационную короткометражку получил «Боксбалет» Антона Дьякова, передает ТАСС.

Фестиваль «Короче» проходил в Калининграде с 20 по 22 августа. Мероприятие организовали с соблюдением всех требований безопасности.