Срок действия QR-кода после вакцинации от COVID-19 составит один год

Москва, 24 августа. QR-код после вакцинации от коронавируса будет действовать в течение 12 месяцев, говорится в рекомендациях Министерства здравоохранения России.

Привитые или прошедшие ревакцинацию от COVID-19 россияне получают QR-код. Срок действия электронного документа составляет один год. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки срок могут сократить до шести месяцев.

Для профилактики коронавируса у пациентов с ВИЧ, которые начали антиретровирусную терапию, Минздрав России рекомендует использовать вакцину «Спутник V». Лицам старше 60 лет следует делать повторную прививку «Спутником Лайт».