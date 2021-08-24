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Срок действия QR-кода после вакцинации от COVID-19 составит один год

  /   Обновлено: 24 августа 2021 12:18
Общество
Срок действия QR-кода после вакцинации от COVID-19 составит один год
pixabay.com  /  viarami

Москва, 24 августа. QR-код после вакцинации от коронавируса будет действовать в течение 12 месяцев, говорится в рекомендациях Министерства здравоохранения России.

Привитые или прошедшие ревакцинацию от COVID-19 россияне получают QR-код. Срок действия электронного документа составляет один год. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки срок могут сократить до шести месяцев.

Для профилактики коронавируса у пациентов с ВИЧ, которые начали антиретровирусную терапию, Минздрав России рекомендует использовать вакцину «Спутник V». Лицам старше 60 лет следует делать повторную прививку «Спутником Лайт».

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минздрав вакцинация qr-код
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