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Зеленский рассказал, что может разделять украинцев

  /   Обновлено: 24 августа 2021 12:01
Политика
Зеленский рассказал, что может разделять украинцев
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 24 августа. Русскоговорящие и украиноговорящие жители государства должны быть одной семьей. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Также глава государства указал на то, что может разделять украинцев. Владимир Зеленский рассказал, что такой причиной станет лишь щедро накрытый стол.

Ранее стало известно, что некоторые западные государства заменили своих представителей на саммите «Крымской платформы» в Киеве. Депутат Верховной рады Олег Волошин назвал это плохим знаком для Украины, сообщили журналисты НСН.

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