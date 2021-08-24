Психолог Елена Друма рассказала, как войти в рабочую колею после отпуска

После отпуска влиться в рабочий ритм бывает довольно сложно. Иногда вместо прилива сил и рабочего энтузиазма можно даже впасть в депрессию, рассказала ФАН психолог Елена Друма. Специалист объяснила, как после отдыха войти в рабочую колею и не допустить апатии.

«Не выходите на работу с понедельника. Можно заранее спланировать свой отпуск так, чтобы первый рабочий день приходился на середину недели. Понедельник сам по себе является для нас тяжелым, с психологической точки зрения, днем. А после длительного отдыха еще и добавляется дополнительная нагрузка в виде полной рабочей недели», — сообщила психолог.

Друма рассказала, что в первые рабочие дни лучше планировать мягкий режим нагрузки — не браться за все накопившиеся во время отпуска задачи и пытаться разом их решить.

«Лучше распределите дела на всю первую неделю и приступайте к своим обязанностям в комфортном и удобном темпе. Это убережет вас от переутомления и эмоционального выгорания сразу после отдыха», — рекомендует эксперт.

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Отбросьте самообесценивание и отмечайте свои достижения за день, советует психолог. В этот период важно относиться к себе бережно, не требовать слишком многого и не ругать, добавила она.

«Сосредоточьтесь на том, что вы сделали хорошего за день, что у вас получилось. Пусть даже это маленькие победы. Можно завести дневник благодарности и записывать туда все, за что вы можете себя похвалить», — сказала Друма.

Если есть возможность, в первые дни можно сократить продолжительность рабочего времени, считает собеседница агентства, так как организм привык к расслабленному режиму — ему будет сложно сразу концентрироваться на задачах много часов подряд.

«Здоровый образ жизни, как ни банально, тоже помогает влиться в ритм. Спите достаточно, не стоит первые дни бодрствовать допоздна. Питайтесь сбалансированно, преимущественно здоровыми продуктами, устраивайте легкие перекусы, чтобы дополнительно не нагружать пищеварительную систему. Фрукты, овощи, орехи, ягоды станут для вас прекрасными помощниками в поддержании себя в бодром и хорошем расположении», — сообщила Елена Друма.

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К здоровому образу жизни нужно прибавить физическую активность, и вот тогда возвращение на работу не станет причиной депрессивного состояния, а наоборот — даст энтузиазм и силы, заключила психолог.

«Опять же, не стоит сразу после отпуска бегать по пять километров утром и вечером или усиленно заниматься в зале. Это могут быть прогулки, подвижные игры с детьми. Даже банальная функциональная пятиминутка в несколько подходов за день за рабочим столом принесет вам массу пользы и удовольствия», — резюмировала Елена Друма.

Ранее ФАН сообщал, что жителям России необходимо больше двух недель на то, чтобы полноценно отдохнуть. Об этом заявили представители Федеральной службы по труду и занятости РФ (Роструд) со ссылкой на проведенный опрос. Согласно результатам исследования, такой срок называют 45% россиян.