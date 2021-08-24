Как талибы создают новое правительство для управления Афганистаном

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Руководство движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) сообщило о своем решении создать совет для управления Афганистаном.

По данным Foreign Policy, в новую структуру, состоящую из 12 человек, войдут Абдул Гани Барадар (глава политического крыла талибов), Халил Хаккани (высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани») и Мухаммад Якуб (сын основателя «Талибана» муллы Омара). Также сообщается, что помимо сторонников радикального движения места в правящем совете получат и представители предыдущего правительства.

Как талибы идут к укреплению своей власти и зачем им формировать новое правительство — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Политическое обновление

Близкий к руководству талибов источник сообщил журналистам, что новые власти не намерены восстанавливать президентский пост. Они рассчитывают, что при их руководстве в государстве не будет единоличного лидера.

Талибы заявляют, что некоторые представители кабинета министров, функционировавшего до захвата государства сторонниками радикального движения, получат предложение войти в новое правительство. Им будет предоставлена возможность самостоятельно выбрать себе посты, на которых они смогут принести большей пользы для страны.

Так, лидеры движения уже одобрили кандидатуры бывшего президента Хамида Карзая и экс-главы афганского МИД Ханифа Атмара, ранее бежавшего из страны, но выразившего намерение вернуться.

افغانستان به له ولسمشر او امارت پرته، د یوې ۱۲ کسیزې شورا له لوري اداره کیږي.

فارن پالیسي نشریه وایي، تر دا مهاله د یادې شورا لپاره د عبدالغني برادر، ملا یعقوب، خلیل الرحمن حقاني، ډاکتر عبدالله عبدالله، حامد کرزي، حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار په اړه توافق شوی دی. pic.twitter.com/0afhTcDlaV — KABUL NEWS (@kabulnewstv) August 24, 2021

На данный момент есть информация, что талибы согласовали уже семь из 12 кандидатур в правящий совет. Точные сроки формирования данной властной структуры пока не указываются.

При этом ранее «Талибан» пообещал предоставить общественности свою новую систему политического управления государством. Как отмечалось, она составляется при участии экспертов из области религии, права и внешней политики. По словам представителей движения, ее главная цель — защита интересов населения республики.

wikipedia.org / PD

Международная реакция

Британский ученый из Исламского совета по шариату Кхола Хасан выразила мнение, что изменением политики талибы продемонстрировали свой «вырост». Она обратила внимание на то, что лидеры движения пообещали не преследовать сторонников предыдущей власти. По ее мнению, недавние выступления представителей «Талибана», заявивших о намерениях прекратить насилие в отношении женщин является «хорошим началом». Правда эксперт не упомянула уже зафиксированные факты притеснения населения со стороны талибов.

По ее словам, Афганистан — это «племенное общество» со своими традициями, на фоне чего отдельные проявления насилия внутри общин могут считаться нормой. При этом она возложила ответственность на западные СМИ за искажение образа мусульман. Кхола Хасан призвала международное сообщество быть аккуратнее в своих суждениях и не преувеличивать значение мелких инцидентов.

UK Sharia Council scholar says Taliban have 'grown up' and 'every Muslim I know' is celebrating their return https://t.co/eHvMrnIfPx — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 23, 2021

Эксперты издания Foreign Policy в свою очередь убеждены, что включение представителей предыдущей власти в обновленный кабмин Афганистана позволит сделать новое правительство более инклюзивным, что повысит шансы его возможного признания международным сообществом.

По мнению австралийской журналистки Линн О'Доннелл, устранение должностей президента или эмира позволит новым афганским властям избежать борьбы за единоличную власть в государстве. На эти высшие должности ранее претендовали в том числе и лидеры «Талибана». В то же время данная политическая стратегия открывает двери для фракционной борьбы и позволит правящему совету бороться с зарождающимся антиталибским движением, сосредоточенным в Панджшерской долине.

The three most powerful men in the Taliban leadership council represent one of the world’s biggest criminal and terrorist cartels, @lynnekodonnell reports.https://t.co/7o6js38nc0 — Foreign Policy (@ForeignPolicy) August 24, 2021

Впрочем, обеспокоенность международного сообщества вызывает то обстоятельство, что несмотря на обещания соблюдать конституционные нормы и права человека, реальные действия талибов пока противоречат этому. Сейчас боевики контролируют все СМИ государства, запугивают журналистов и их семьи, благодаря чему полностью контролируют поток информации, просачивающейся за пределы государства.

Параллельно с этим без каких-либо подробностей поступают новые данные о похищениях, убийствах и обысках в домах афганцев.

«Я видел это раньше. Но на этот раз разница в том, что у них есть список людей, которых они преследуют, переходя от дома к дому. Они обыскали мой офис, пришли ко мне домой, застрелили двоюродного брата, избили другого. Они объявили «амнистию» и говорят, что ищут только оружие и боеприпасы. […] Они избивают людей, стреляют в них, граждане исчезают», — рассказал журналистам Foreign Policy бывший сотрудник афганских сил обороны, пожелавший оставаться анонимным.

Структуры ООН говорят о необходимости обратить пристальное внимание на ситуацию в Афганистане, однако пока эти призывы не приводят к реальным действиям. Западные страны, принимавшие участие в операциях на территории центральноазиатского государства, сейчас более обеспокоены потоком беженцев, сумевших вовремя покинуть родину и рассчитывающих на убежище.

???? Happening now:



Human Rights Council @un_hrc is holding a special session to consider the promotion & protection of human rights in #Afghanistan.



???? Follow the livestream at https://t.co/TMoKiPmFcw

???? #SS31 pic.twitter.com/OIAp1WdEP3 — UN Geneva (@UNGeneva) August 24, 2021

Между тем, издание The Washington Post сообщило, что директор ЦРУ Уильям Дж.Бернс в минувший понедельник, 24 августа, тайно посетил Кабул ради личной встречи с фактическим лидером талибов Абдулом Гани Барадаром. Впрочем, вопреки всем ожиданиям, содержание данной встречи коснулось не стабилизации обстановки в стране.

Источники в Госдепартаменте США сообщили, что опытный переговорщик и шпион отправился в афганскую столицу ради «деликатной дипломатии» — заключения договоренностей о нескольких операциях на территории кабульского аэропорта. То есть Вашингтон продемонстрировал свою готовность на диалог с талибами ради продолжения эвакуации американских военнослужащих. В то же время американцы решили не затрагивать тему будущего региона.

Путь к новой власти

«Талибан» начал операцию по захвату Афганистана весной 2021 года — параллельно с выводом сил США и НАТО с территории государства. Официально все иностранные военные должны будут окончательно покинуть афганскую территорию только к 11 сентября.

Опасаясь ответа со стороны Североатлантического Альянса, талибы не предпринимали провокаций в отношении иностранных военных. Тем не менее они начали поэтапное наступление, захватывая стратегическую инфраструктуру, приграничные населенные пункты и небольшие поселения вокруг административных центров. Борьба за контроль над столицами афганских регионов стала последним шагом.

Уже к 15 августа боевики вплотную подошли к Кабулу, после чего президент Ашраф Гани заявил о своей отставке и покинул столицу на частном самолете. В этот период из страны бежал и ряд других высокопоставленных чиновников.

Global Look Press / Xinhua

Большая часть правительственной армии, защищавшей Кабул, сложила оружие: некоторые военнослужащие сдались, а другие — присоединились к беженцам, стремящимся покинуть родину.

В этот же период была организована экстренная эвакуация иностранных дипломатов из Афганистана. Некоторые военнослужащие из состава НАТО фактически застряли на территории центральноазиатской страны.

Video captured the chaos at Kabul’s airport as huge crowds tried to flee Afghanistan’s capital as the Taliban claimed power. pic.twitter.com/OPvdPbXU2y — SBS News (@SBSNews) August 16, 2021

Бежать пытались и простые афганцы, однако из-за присутствия талибов на всех границах на какое-то время единственной возможностью покинуть территорию государства стал столичный аэропорт, где местные жители устроили давку, любыми средствами стремясь попасть на отбывающие воздушные суда.

Global Look Press / Victor Mancilla / Keystone Press Agency

Афганское сопротивление

Несмотря на то, что столица Афганистана практически беспрепятственно была взята сторонниками радикального движения, объявившими о своей победе, не все жители страны готовы с этим смириться. В настоящее время силы, готовые дать отпор радикалам, сконцентрировались в провинции Панджшер и обратились к другим государствам с призывом обеспечить их вооружением, боеприпасами, продовольствием.

Afghan resistance army says rumours of surrender are Taliban 'propaganda' https://t.co/a4TEWb3ykN — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 24, 2021

Возглавляет сопротивление Ахмад Масуд-младший (сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда по прозвищу Панджшерский лев, ранее руководивший Северным альянсом). На данный момент к нему присоединились бывший вице-президент Афганистана и формальный руководитель государства Амрулла Салех, министр обороны Бисмилла Хан Мохаммади, а также несколько подразделений армии и спецназа. В совокупности с таджико-хазарейским ополчением общая численность этих сил составляет около 10 тысяч человек.

Талибы взяли регион в осаду, однако объявили о своем намерении решить разногласия дипломатическим путем и начали переговоры с Салехом.

Источники в радикальном движении также сообщают, что они хотели бы, чтобы глава сопротивления Ахмад Масуд стал членом нового правящего совета. Впрочем, он выразил свои твердые намерения бороться с талибами, так что скорее всего он откажется от данного предложения.

wikimedia.org / Общественное достояние

К причинам и следствиям

Успех продвижению талибов обеспечило то обстоятельство, что многие районы сдались им без боя. Местные жители нередко выступали посредниками между боевиками и правительственными войсками, уговаривая военнослужащих сдаться или покинуть свои опорные пункты, бросив технику и вооружения. Стоит отметить, что на момент взятия Кабула численность радикальных сил составляла порядка 100 тысяч при общем населении государства около 37 млн человек.

Такая лояльность мирных жителей движению может быть объяснена не столько разделением идей талибов, сколько усталостью граждан от 20-летнего присутствия иностранных войск и внешнего вмешательства в политику государства. Западные ценности, навязываемые простым афганцам, не прижились в южноазиатской стране и были дискредитированы администрацией Ашрафа Гани, не сумевшей положить конец коррупции.

Талибы, выступавшие за самостоятельность государства и изгнание иностранных сил, в этом случае стали более привлекательной альтернативой и получили поддержку у простого населения.

Global Look Press / Rahmatullah ALizadah/XinHua

Вместе с тем нельзя рассчитывать, что после захвата государства ультрарелигиозное движение резко умерит свой радикальный настрой и станет либеральнее по отношению к простым гражданам. И по этой причине со временем «Талибан» может столкнуться с существенным обострением внутренней обстановки в стране и сопротивлением со стороны простых граждан.

Очень многие рассчитывали покинуть родину после победы талибов, но не смоги сделать этого из-за перекрытых границ — эта прослойка общества имеет особо оппозиционные взгляды и для новой власти может стать «бомбой замедленного действия», ожидающей удобного случая для решительного сопротивления боевикам.

Very #courageous #Afghans protest Taliban for 2nd day, in emerging challenge to their rule.

Brave residents wave country’s flag — a new symbol of #resistance — in scattered rallies and face violent crackdown; grave economic crisis looms.https://t.co/Jls9AfRios — Jonah (@jonahelshout) August 19, 2021

На этом фоне руководство «Талибана» может рассматривать формирование нового инклюзивного правительства не только как повод для международного признания смены власти в Афганистане, но и как сдерживающий фактор во внутренней политике. Равнозначное участие представителей разных сил в руководстве страной действительно может повлечь за собой стабилизацию обстановки.

Однако и в этом случае остается надеяться, что представители предыдущих властей смогут полноценно работать на благо страны, а не станут фиктивными политическими фигурами, выполняющими волю нового режима.

1 Организация запрещена на территории РФ.