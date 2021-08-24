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Пользователи Apple сообщили о проблемах при установке российского ПО
Общество
Пользователи Apple сообщили о проблемах при установке российского ПО
pixabay.com

Москва, 24 августа. Обладатели смартфонов iPhone выявили некорректную работу сервиса предустановки российского программного обеспечения.

Государственная дума и Роспотребнадзор стали получать жалобы, касающиеся возможности предварительной установки отечественных приложений на iPhone. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно сообщениям владельцев телефонов, если iPhone все-таки работает корректно, то установка приложений разработки РФ легко пропускается. Известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ уже связалось с Apple и прорабатывает ситуацию.

Эксперты полагают, что даже после устранения технических неполадок, американская корпорация сможет обходить законодательство России в этом вопросе, так как законом не запрещается закрывать окно выбора.

Представители Минцифры заявили, что те проблемы, которые имеются сейчас у iOS, в следующим обновлении от Apple будут решены. Если же сбой в работе сохранится, то компании может грозить штраф до 20 тыс. рублей, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ключевые нововведения следующих iPhone недавно перечислили специалисты агентства Bloomberg. По их мнению, главные изменения затронут видеосъемку и работу с фильтрами.

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apple iphone приложения Минцифры России
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