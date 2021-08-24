Маргарита Симоньян отказала Тиграну Кеосаяну в браке

Москва, 24 августа. Журналистка Маргарита Симоньян никогда не хотела выходить замуж. Поэтому она отказывает своему возлюбленному, режиссеру Тиграну Кеосаяну в регистрации их союза.

Главред RT счастлива в отношениях с кинорежиссером уже почти десять лет. Но Симоньян не спешит регистрировать брак. Как оказалось, дело вовсе не в нерешительности Кеосаяна.

«Никогда не хотела замуж. Тигран начинает возмущаться по этому поводу. Он мне периодически делает предложение, дарит кольца, а я говорю: «Родной, я просто коллекционирую кольца»»,— призналась Симоньян в разговоре с певицей Валерией в ее YouTube-шоу.

Она обратила внимание на бумажную волокиту, которая наступает после официального заключения союза. Журналистка привела пример из жизни, который показывает плюсы отсутствия штампа в паспорте. Симоньян хотела взять в ипотеку квартиру в Сочи, но режиссер был против. Если бы она была замужем, то ей пришлось бы получить нотариально заверенное согласие от мужа. А без официальных отношений она смогла приобрести квартиру, которую Кеосаян потом полюбил, пишет «Вечерняя Москва».

Тигран Кеосаян был женат на актрисе Алене Хмельницкой более 20 лет. У пары подрастают две дочери. Звезда театра и кино призналась, что они расстались, поскольку их пути разошлись. Кеосаян теперь состоит в отношениях с Симоньян, от которой у него трое детей.