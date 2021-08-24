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Экономист Мильчакова рассказала, когда России не нужна будет украинская ГТС
Экономика
Экономист Мильчакова рассказала, когда России не нужна будет украинская ГТС
Федеральное агентство новостей  / 

Спрос на газ в Европе, несмотря на все проекты и мечты Брюсселя о полном отказе от углеводородов к 2045 году, пока только растет. Значит, не исключено, что потребуются дополнительные мощности по его транспортировке. Об этом ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Оставить Украину без транзита

Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский сомневается, что Украина захочет отказаться от российского газа. По его словам, Россия может выполнять все обязательства по поставкам газа в Европу.

«Мы сможем выполнять все обязательства [по поставкам газа в Европу], но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет», — заявил Дмитрий Биричевский.

Транзитный узел

Как отметила Наталья Мильчакова, на самом деле сегодня речь не идет об отказе Украины от транзита российского газа. Наоборот, президент Украины Владимир Зеленский требует от своих «друзей» на условном Западе (которым по отношению к Украине является только Восточная Европа, да и то не всегда) противодействия «Северному потоку — 2», который уже построен на 99%. Теперь Зеленский и его комедианты (правительство) требуют от Евросоюза эффективнее использовать третью газовую директиву против «Северного потока — 2». Терять 3 млрд долларов в виде доходов от транзита российского газа Зеленскому очень не хочется.

Экономист Мильчакова рассказала, когда России не нужна будет украинская ГТС
Федеральное агентство новостей  / 

«На самом деле, Россия пока не собирается оставлять Украину без транзита своего газа, так как даже два «Северных потока» пока не смогут полностью заменить украинскую ГТС. Даже в текущем году летом спрос на газ в странах ЕС оказался на 30 млрд кубометров больше запланированного из-за аномально жаркой погоды и связанного с этим быстрого опустошения европейских ПХГ, которые к настоящему времени заполнены всего на 44%. ГТС Украины «Газпрому» будет не нужна, когда будет построена вторая нитка «Турецкого потока», хотя не факт», — пояснила Наталья Мильчакова.

Эксперт заметила, что спрос на газ в Европе, несмотря на все проекты и мечты Брюсселя о полном отказе от углеводородов к 2045 году, пока только растет. Значит, не исключено, что потребуются дополнительные мощности по его транспортировке. Ведь других постоянных поставщиков трубопроводного газа у ЕС так и не обнаружилось, а возобновляемые источники энергии дают сбой в самый неподходящий момент. Так что ГТС Украины может существовать как транзитный узел еще долго, ограничением может быть только ее сильный физический износ.

«Но тут возникает вопрос: кто ее будет модернизировать? У самой Украины на это средств не будет. Значит, вероятно, опять «Газпром» или «Газпром» вместе со сторонним партнером, возможно, даже с Китаем. Поэтому Украине придется надолго смириться с мыслью, что с «Газпромом» портить отношения совсем не нужно. А у Зеленского в этом контексте всегда есть возможность поменять свое мнение и сказать: «Я пошутил». К нему отнесутся с пониманием и в Европе, и в России», — заключила Наталья Мильчакова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал президента Польши объединиться против «СП-2». Стороны рассматривают реализацию проекта как угрозу нацбезопасности.

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