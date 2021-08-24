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Экс-депутат Рады: Зеленский позволил себе нахамить Меркель
Политика
Экс-депутат Рады: Зеленский позволил себе нахамить Меркель
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в Киеве состоялась 22 августа. В ходе разговора украинский президент сделал несколько выпадов в адрес гостьи, которые могут быть восприняты немцами как хамство.

Такое поведение главы Украины может стать поводом, чтобы прекратить помощь Берлина этой стране. Обвинения Зеленского в недостаточной военной помощи со стороны Германии, претензии по поводу отсутствия четкой даты вступления Украины в НАТО, а также ремарки о скором уходе Меркель с должности — все это не соответствует дипломатическому протоколу. Подробнее — в материале издания «Русские онлайн». 

В офисе Зеленского зря надеются, что агрессивная риторика в адрес западных покровителей сработает как «поднятие ставок» и Киев окажется в выигрыше, уверен украинский эксперт, экс-депутат Верховной рады Вадим Денисенко.

«Такая переговорная стратегия — это тупик, куда мы сами себя загоняем. Можно тысячу раз спрашивать, почему мы не в НАТО и почему запустили «Северный поток — 2». Но это не поднятие ставок — это поведение ребенка, который обижен, что ему не купили конфету», — объяснил Денисенко.

Внутри Украины агрессивные высказывания Зеленского могли быть оправданы созданием имиджа «сильного президента», но в Германии такое поведение вызовет недоумение.

«В Киеве Зеленский почти хамил Меркель, очевидно, считая, что она уже свою игру отыграла. Но те, кто готовил президента к разговору, явно считали, что внутренняя украинская история важнее внешней. И при этом они не учитывают две вещи: хамить немцам — это дать им возможность поднять руки и сказать: «Мы не можем больше защищать этих идиотов, если они сами на нас нападают», — предостерегает Денисенко.

Эксперт уверен, что Зеленский вряд ли сможет учесть свои ошибки в дальнейшем и, скорее всего, что-то такое повторит во время будущего визита в Вашингтон.

 «Теперь стоит ждать встречи с Байденом. На деле все указывает на то, что в Вашингтоне мы снова услышим: «Почему мы до сих пор не в НАТО», — рассуждает Денисенко.

Он полагает, что провальным оказалось и прощальное турне Меркель.

«Визит немецкого канцлера в Россию и Украину оказались провальными. Ангела Меркель явно недооценила уровень самоуверенности Путина и явно не была готова к тому, что Зеленский будет открыто идти на конфликт», — пояснил Денисенко.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее не исключила санкций в отношении России в случае, если Москва будет использовать «Северный поток — 2» как «политический инструмент» против Киева. Попытка Меркель угодить Украине в вопросе газопровода возмутила немцев. Жители Германии искренне недоумевают, почему Берлин так переживает за украинский бюджет.

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