Несовершеннолетняя гражданка Украины совершила суицид в Московской области

Дмитров, 24 августа. Следователи разбираются в причинах смерти 13-летней школьницы, которая покончила жизнь самоубийством. Как стало известно ФАН, девочка воспитывалась матерью и отчимом.

В дежурную часть полиции городского округа Дмитров 23 августа примерно в 18:30 поступило сообщение об обнаружении тела девочки у дома на улице Космонавтов. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа и врачи скорой помощи. Медики на месте констатировали смерть ребенка, которая произошла предположительно за 15 минут до осмотра тела.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной или иной зависимости». В рамках уголовного дела будут отработаны все версии произошедшего.

«Нами было установлено, что погибшая воспитывается отчимом и матерью. Она является гражданкой Украины, как и ее мать, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — 34-летняя родительница девочки официально не трудоустроена. Ее 46-летний муж является индивидуальным предпринимателем и занимается розничной торговлей. Семья проживает недалеко от того места, где произошло чрезвычайное происшествие. Пока непонятны причины страшного поступка 13-летней школьницы».

Тело пострадавшей направлено в морг для вскрытия и проведения судебно-медицинской экспертизы. Она точно покажет причины смерти ребенка.