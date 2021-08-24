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Оперштаб сообщил о 18 833 новых случаях коронавируса в России

  /   Обновлено: 24 августа 2021 11:37
Общество
Оперштаб сообщил о 18 833 новых случаях коронавируса в России
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 24 августа. Российские медики за сутки выявили 18 833 случая коронавируса в 85 регионах страны. У 7,8% пациентов нет клинических проявлений инфекции.

В Московской области COVID-19 выявлен у 1125 человек. В Москве заболели еще 1105 местных жителей. В Петербурге коронавирусную инфекцию выявили у 600 человек. За минувшие сутки подтверждено 794 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Выздоровели еще 18 636 человек.

Россиянам ранее объяснили порядок действий на случай контакта с зараженным коронавирусом человеком. Нужно внимательно следить за своим самочувствием и при необходимости обратиться к врачу.

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