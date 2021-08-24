Алтайский университет поддержал предложение создать инженерные школы

Барнаул, 24 августа. В ближайшее время в России могут появиться три десятка инженерных школ. С инициативой их создания выступило Министерство образования и науки РФ.

На встрече с президентом Путиным руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила активизировать образование в стране и сделать его более современным. Она считает, что в стране сейчас явная нехватка молодых инженеров и технологов, которые очень востребованы в разных промышленных отраслях. Поэтому вполне оправданным и своевременным видится воспитание инженеров со школьной скамьи, сообщает «Алтайская правда».

Елена Шмелева прямо заявила: российское образование необходимо совершенствовать не только технически, в плане обновления материальной базы, ремонтируя здания школ и университетов, но и внутренне, концептуально. В частности, жизненно необходимо наладить воспитание технических кадров. Кстати, Алтайский край уже добился в этой сфере определенных успехов.

Ректор Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова (АлтГТУ) Андрей Марков считает, что организовать такое обучение молодых технических специалистов в Алтайском крае можно очень быстро: необходимая база для этого уже есть.

«Открытие инженерной школы на базе АлтГТУ станет вполне оправданным и закономерным. У нас для этого имеются все ресурсы, наработан положительный опыт», — уверен руководитель вуза.

На базе университета действует целый ряд образовательных центров, в том числе «Наследники Ползунова», предназначенный для школьников. Упор на работу со школьниками делает и центр «Талант 22» — региональное представительство «Сириуса». Возможно, ориентированная на раннее воспитание технических кадров модель образовательного центра «Сириус» и станет образцом для создания будущих инженерных школ.

Новая система образования в России, по мнению Елены Шмелевой, должна быть гибкой, прогрессивной и личностно ориентированной.

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