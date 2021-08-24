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МИД Украины отрицает инцидент с захватом самолета в Афганистане

  /   Обновлено: 24 августа 2021 11:41
Армия
МИД Украины отрицает инцидент с захватом самолета в Афганистане
wikipedia.org  /  Alexxx1979 / CC BY-SA 3.0

Киев, 24 августа. Информация об угоне украинского самолета в Афганистане не соответствует действительности. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что в Афганистане неизвестные похитили предназначенный для эвакуации украинцев самолет Ил-76. Позднее он вылетел из Кабула в Иран.

Николенко опроверг данную информацию, отметив, что эвакуации граждан Украины из Афганистана прошла без инцидентов. По его словам, из республики были вывезены 256 человек.

«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о «захваченном самолете», которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», — сказал он в комментарии информационному агентству «РБК-Украина».

Напомним, 15 августа боевики радикального движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) без боя вошли в Кабул и объявили о полном «освобождении Афганистана». В связи с этим ряд стран был вынужден начать эвакуацию гражданских лиц из республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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