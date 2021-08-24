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Исхаков пожаловался на условия общения с дочерью от Гагариной

  /   Обновлено: 24 августа 2021 11:28
Шоу-бизнес
Исхаков пожаловался на условия общения с дочерью от Гагариной
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 24 августа. Фотограф Дмитрий Исхаков пожаловался на бывшую супругу Полину Гагарину, которая, по его словам, усложняет ему общение с дочерью Мией.

Артистка выставила ряд условий Исхакову, о чем сообщил бывший супруг знаменитости. Такое положение дел его не устраивает. Исхаков добавил, что ему не нравится постоянно просить разрешения на встречу с ребенком.

«Мне в самом страшном сне никогда не приснилось бы, что мне придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь», — написал фотограф в Stories на своей странице в Instagram.

Бывший муж знаменитости не уточнил, что именно его напрягает в отношениях со звездой сцены, которая якобы создает сложности при общении с ребенком. Но, судя по записи, отношения между бывшими супругами на грани. При этом Гагарина не комментирует личную жизнь и не раскрывает подробности общения экс-мужа с дочерью.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина долго скрывали разлад в семье, но правда вскрылась: в феврале этого года супруги развелись. Светский фотограф после расставания с женой много рассказывает о детях. Он признался, что переживает за наследников.

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Все новости / Шоу-бизнес / Исхаков пожаловался на условия общения с дочерью от Гагариной
дети гагарина исхаков
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