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Президент России подписал указ о новой выплате пенсионерам

  /   Обновлено: 24 августа 2021 11:33
Экономика
Президент России подписал указ о новой выплате пенсионерам
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 24 августа. Российский лидер Владимир Путин установил новую выплату гражданам пенсионного возраста.

Пенсионеры, живущие в России, смогут единовременно получить сразу 10 тыс. рублей. Соответствующий указ был подписан главой государства Владимиром Путиным.

Ранее в ходе встречи с представителями «Единой России» Путин прокомментировал инициативу о поддержке ряда категорий россиян.

«Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тыс. руб.», — заявил на мероприятии Владимир Путин.

Президентом было подчеркнуто, что некоторые группы населения должны особенно поддерживаться государством, так как их доход находится в прямой зависимости от внутренней политики страны.

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Все новости / Экономика / Президент России подписал указ о новой выплате пенсионерам
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