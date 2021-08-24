Президент России подписал указ о новой выплате пенсионерам

Москва, 24 августа. Российский лидер Владимир Путин установил новую выплату гражданам пенсионного возраста.

Пенсионеры, живущие в России, смогут единовременно получить сразу 10 тыс. рублей. Соответствующий указ был подписан главой государства Владимиром Путиным.

Ранее в ходе встречи с представителями «Единой России» Путин прокомментировал инициативу о поддержке ряда категорий россиян.

«Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тыс. руб.», — заявил на мероприятии Владимир Путин.

Президентом было подчеркнуто, что некоторые группы населения должны особенно поддерживаться государством, так как их доход находится в прямой зависимости от внутренней политики страны.