Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 12:30
12:27
Спорт
Президент «Баварии» Румменигге не видит смысла в покупке Роналду
12:23
Спорт
Главный тренер «Зенита» Семак нашел причину высоких зарплат в РПЛ
12:22
Общество
Более 40 фильмов выйдут на Netflix до конца 2021 года
12:21
Происшествия
Мосгорсуд поддержал постановление о продлении ареста для адвоката Захарченко
12:20
Общество
Глава ростовского УМВД по вопросам миграции умер от коронавируса
12:20
Экономика
Югра вошла в топ-10 по уровню развития государственно-частного партнерства
12:19
Общество
Трассу Москва — Санкт-Петербург подготовят для беспилотных перевозок к 2024 году
12:17
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 24 августа, праздники, факты, люди
12:15
Армия
Шойгу обсудил военно-техническое сотрудничество с министром обороны Египта
12:15
Общество
Выход россиян в открытый космос состоится 3 и 9 сентября
Все новости

Поклонники Прилучного похвалили его за снимок с детьми в одинаковых купальных костюмах
Шоу-бизнес
Поклонники Прилучного похвалили его за снимок с детьми в одинаковых купальных костюмах
instagram.com  /  @bugevuge

Москва, 24 августа. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный опубликовал новый снимок с сыном и дочерью, чем умилил многочисленных поклонников.

Актер отправился на отдых вместе с детьми от бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце. Прилучный выложил на своей странице в Instagram пляжное фото, на котором он позирует с сыном и дочерью, при этом все герои снимка стоят спиной к камере.

Актер и его дети одеты на фотографии в одинаковые купальные костюмы. На самом Прилучном и его сыне можно увидеть шорты для плавания, а на дочери артиста — слитный купальник из такой же ткани.

«Отдыхательный семейный лук», — подписал кадр актер.

Поклонники Прилучного похвалили его после публикации пляжного снимка, передает «Мир 24». Пользователи соцсети оставили актеру и его детям множество комплиментов в комментариях.

«Отец — молодец!!! Одинаковые шортики купил, еще и купальник Миюше из такой же ткани. Лучший папа!!!»;

«Золотой папка! Интересно и активно отдыхаете, это здорово!»;

«Хороший вы папа, Павел! Всем бы деткам таких»;

«Очень красиво, молодец, Павел!!!» — написали восхищенные фанаты.

Ранее Павел Прилучный объяснил, почему не пойдет на интервью к Юрию Дудю или Ксении Собчак. Актер признался, что не уважает этих журналистов и не видит смысла в их творчестве.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Поклонники Прилучного похвалили его за снимок с детьми в одинаковых купальных костюмах
актер знаменитости прилучный
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru