Поклонники Прилучного похвалили его за снимок с детьми в одинаковых купальных костюмах

Москва, 24 августа. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный опубликовал новый снимок с сыном и дочерью, чем умилил многочисленных поклонников.

Актер отправился на отдых вместе с детьми от бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце. Прилучный выложил на своей странице в Instagram пляжное фото, на котором он позирует с сыном и дочерью, при этом все герои снимка стоят спиной к камере.

Актер и его дети одеты на фотографии в одинаковые купальные костюмы. На самом Прилучном и его сыне можно увидеть шорты для плавания, а на дочери артиста — слитный купальник из такой же ткани.

«Отдыхательный семейный лук», — подписал кадр актер.

Поклонники Прилучного похвалили его после публикации пляжного снимка, передает «Мир 24». Пользователи соцсети оставили актеру и его детям множество комплиментов в комментариях.

«Отец — молодец!!! Одинаковые шортики купил, еще и купальник Миюше из такой же ткани. Лучший папа!!!»; «Золотой папка! Интересно и активно отдыхаете, это здорово!»; «Хороший вы папа, Павел! Всем бы деткам таких»; «Очень красиво, молодец, Павел!!!» — написали восхищенные фанаты.

Ранее Павел Прилучный объяснил, почему не пойдет на интервью к Юрию Дудю или Ксении Собчак. Актер признался, что не уважает этих журналистов и не видит смысла в их творчестве.