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Дочь Юрия Яковлева назвала причину развода с сыном Казакова

  /   Обновлено: 24 августа 2021 11:20
Шоу-бизнес
Дочь Юрия Яковлева назвала причину развода с сыном Казакова
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 24 августа. Актриса Алена Яковлева развелась с первым мужем, актером Кириллом Козаковым спустя два года брака. Звезда ушла от супруга практически сразу после рождения ребенка.

Дочь народного артиста СССР Юрия Яковлева закрутила роман с сыном именитого актера Михаила Козакова. Отношения влюбленных развивались очень быстро. И как вспоминает Яковлева, она с Козаковым быстро расписалась.

«Он сам взял мой паспорт и подал заявление. Мы три дня гуляли у меня дома на Кутузовском проспекте. Это был такой бытовой брак. Я гладила ему рубашки. Готовила варенье», — отметила 60-летняя актриса в студии программы «Судьба человека».

По ее словам, в какой-то степени брак разрушился, когда родилась дочь Мария. Яковлева после рождения ребенка вернулась на работу, но муж не хотел сниматься в сериалах и готов был сидеть на одной грече. Козаков даже пошел на курсы бухгалтеров.

С каждым днем, как считает артистка, отношения в семье ухудшались. Знаменитость уже не могла терпеть напряженную атмосферу, собрала вещи, взяла дочь и ушла. Малышке на тот момент было четыре месяца, пишет Teleprogramma.pro.

«Он недостаточно мне помогал. У него не было четкого понимания, что такое семья. Он отстранился от воспитания дочери», — объяснила кинодива причину расставания с первым мужем.

Алена Яковлева призналась, что с предательством мужчин столкнулась еще в утробе матери. Женщина вспомнила, как отец ушел из семьи к другой женщине, когда мать была беременной.

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развод яковлева Козаков
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