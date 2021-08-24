Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 12:29
12:27
Спорт
Президент «Баварии» Румменигге не видит смысла в покупке Роналду
12:23
Спорт
Главный тренер «Зенита» Семак нашел причину высоких зарплат в РПЛ
12:22
Общество
Более 40 фильмов выйдут на Netflix до конца 2021 года
12:21
Происшествия
Мосгорсуд поддержал постановление о продлении ареста для адвоката Захарченко
12:20
Общество
Глава ростовского УМВД по вопросам миграции умер от коронавируса
12:20
Экономика
Югра вошла в топ-10 по уровню развития государственно-частного партнерства
12:19
Общество
Трассу Москва — Санкт-Петербург подготовят для беспилотных перевозок к 2024 году
12:17
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 24 августа, праздники, факты, люди
12:15
Армия
Шойгу обсудил военно-техническое сотрудничество с министром обороны Египта
12:15
Общество
Выход россиян в открытый космос состоится 3 и 9 сентября
Все новости

Выбросивший с балкона ребенка житель Кирова получил 18 лет колонии

  /   Обновлено: 24 августа 2021 11:24
Происшествия
Выбросивший с балкона ребенка житель Кирова получил 18 лет колонии
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Киров, 24 августа. Суд вынес приговор кировчанину за убийство полуторагодовалого малыша. Виновный в расправе получил 18 лет тюремного заключения.

Преступление было совершено в мае. Пьяный фигурант остался присмотреть за ребенком приятельницы. Малыш проснулся и стал плакать. Злоумышленник пришел в ярость, потому что «ему мешали отдыхать». Он несколько раз ударил ребенка, а затем сбросил с балкона на пятом этаже.

Мать потерпевшего перед этим устроила застолье с подругой в квартире преступника. Во время расправы она была в магазине.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Выбросивший с балкона ребенка житель Кирова получил 18 лет колонии
алкоголь ребенок смерть балкон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru