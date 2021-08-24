Выбросивший с балкона ребенка житель Кирова получил 18 лет колонии

Киров, 24 августа. Суд вынес приговор кировчанину за убийство полуторагодовалого малыша. Виновный в расправе получил 18 лет тюремного заключения.

Преступление было совершено в мае. Пьяный фигурант остался присмотреть за ребенком приятельницы. Малыш проснулся и стал плакать. Злоумышленник пришел в ярость, потому что «ему мешали отдыхать». Он несколько раз ударил ребенка, а затем сбросил с балкона на пятом этаже.

Мать потерпевшего перед этим устроила застолье с подругой в квартире преступника. Во время расправы она была в магазине.