«Этот день в истории». Что произошло 24 августа, праздники, факты, люди

Национальный день вафель празднуют сегодня в США. Американские вафли — это не хрустящие пластинки, а небольшие «оладьи». Их готовят в специальной двойной сковороде, которую изобрели в 1911 году. Чтобы правильно отметить этот праздник, съешьте еще этих вкусных американских вафель, да выпейте чаю.

А на Украине 24 августа отмечают День независимости. 29 лет назад после распада СССР Верховный совет УССР провозгласил независимость страны.

Озера стали холоднее из-за Дня Пяртеля в Эстонии. Почему так происходит каждый год вот уже три столетия — расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».