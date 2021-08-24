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Лента
24 августа 12:29
12:27
Спорт
Президент «Баварии» Румменигге не видит смысла в покупке Роналду
12:23
Спорт
Главный тренер «Зенита» Семак нашел причину высоких зарплат в РПЛ
12:22
Общество
Более 40 фильмов выйдут на Netflix до конца 2021 года
12:21
Происшествия
Мосгорсуд поддержал постановление о продлении ареста для адвоката Захарченко
12:20
Общество
Глава ростовского УМВД по вопросам миграции умер от коронавируса
12:20
Экономика
Югра вошла в топ-10 по уровню развития государственно-частного партнерства
12:19
Общество
Трассу Москва — Санкт-Петербург подготовят для беспилотных перевозок к 2024 году
12:17
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 24 августа, праздники, факты, люди
12:15
Армия
Шойгу обсудил военно-техническое сотрудничество с министром обороны Египта
12:15
Общество
Выход россиян в открытый космос состоится 3 и 9 сентября
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«Этот день в истории». Что произошло 24 августа, праздники, факты, люди
Общество

Национальный день вафель празднуют сегодня в США. Американские вафли — это не хрустящие пластинки, а небольшие «оладьи». Их готовят в специальной двойной сковороде, которую изобрели в 1911 году. Чтобы правильно отметить этот праздник, съешьте еще этих вкусных американских вафель, да выпейте чаю.

А на Украине 24 августа отмечают День независимости. 29 лет назад после распада СССР Верховный совет УССР провозгласил независимость страны.

Озера стали холоднее из-за Дня Пяртеля в Эстонии. Почему так происходит каждый год вот уже три столетия — расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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